Toller Auftakt vom Greenteam bei der Centurion Challenge

03.05.2017, 09:08 Uhr

Auf der Classicstrecke hat Erich Andrejek wiederum ein sehr gutes Rennen abgeliefert was sich mit dem 3. Rang in der Klasse Herren 4 wiederspiegelt.Gleichzeitig verweilte ein Teil vom Greenteam in Riva del Garda beim Rocky Mountain Bike Festival. Mit den Rängen sechs durch Josef Gleichweit, siebzehn durch Anja Gleichweit sowie Rang einundvierzig durch Sandro Nistelberger konnten auch im Ausland ansprechende Ergebnisse eingefahren werden.