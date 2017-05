Toller Sieg von Hartberg

14.05.2017, 21:44 Uhr

Mit einem 5:1 Sieg gegen Deutschlandsberg festigte der TSV Prolactal Hartberg die Tabellenführung.

Das war eine Galavorstellung des Tabellenführers TSV Prolactal Hartberg. Nachdem die Hausherren, die sofort Druck machten, durch Heil und Siegl zwei absolute "Sitzer" ungenützt ließen, trafen Thomas Rotter (29.), Daniel Siegl (31.) und Dario Tadic (35.) innerhalb von sechs Minuten zu einer beruhigenden 3:0 Pausenführung. Auch nach Wiederbeginn änderte sich am Spielverlauf nichts. Hartberg erspielte sich Chance um Chance. Mislov (55.) und Zink (65.) erhöhten auf 5:0, ehe die Weststeirer das Ergebnis noch verschönern konnten (84.). Davor zeichnete sich noch Hartberg Keeper Rene Swete aus, als er einen Elfmeter abwehren konnte, nachdem Rotter einen Gegner am Leiberl zurück gehalten hatte (75.). In Summe war es eine geschlossene Mannschaftsleistung des TSV, aus der der überaus spielfreudige Daniel Gremsl als Chancenvorbereiter heraus ragte. Der TSV Prolactal Hartberg gastiert am kommenden Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr bei den Sturm Amateuren.