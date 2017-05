Trotz Niederlage weiter Tabellenführer

06.05.2017, 08:58 Uhr

TSV Hartberg musste Austria Klagenfurt 1:3 geschlagen geben.

Das Gastspiel des Tabellenführers der Regionalliga Mitte TSV Prolactal Hartberg bei der Austria Klagenfurt begann mit einer "kalten Dusche" für die Oststeirer. Die Kärntner spielten einen schnellen Konter über drei Stationen. Fucik enteilte der Hartberg Abwehr, auch Keeper Sweete kam zu unentschlossen aus dem Tor und es hieß 1:0 für die Hausherren (4.). Hartberg fand vor der Pause nicht richtig ins Spiel. Nach Seitenwechsel fehlte dann ein wenig das Spielglück. Vorerst fand ein Zink Pass nach tollem Solo übers halbe Feld keinen Abnehmer (51.), danach konnte Topscorer Dario Tadic einen Elfer nach Foul an Gremsl nicht verwerten. Er scheiterte am Klagenfurt Keeper (60.). Nach einem von der Hartberger Abwehr weggeköpfelten Corner übernahm Jaritz volley aus 20 Meter und erhöhte mit einem Traumtor auf 2:0 für die Austria Klagenfurt (65.). In der Folge spielte nur noch Hartberg, vergab aber eine Fülle von Möglichkeiten. Als Rasswalder mit einem Elfer, nachdem Kröpfl gefoult worden war, auf 1:2 verkürzen konnte, keimte beim Tabellenführer nochmals Hoffnung auf. Nun machte Klagenfurt die Abwehr erfolgreich dicht. Als Hartberg in der Schlussphase alles riskierte, fixierte Jaritz in der Nachspielzeit den 1:3 Endstand. Am kommenden Freitag, 12 Mai, empfängt der TSV Prolactal Hartberg in der Profertil Arena um 19 Uhr den Deutschlandsberger SC.