U 19 Frauen Fußball-Nationalteam in Bad Waltersdorf und Rohrbach/Lafnitz

17.10.2017, 06:47 Uhr

Diesbezüglich werden sie die Qualifikationsspiele gegen Belgien, Mazedonien und Kroatien in Bad Waltersdorf und im Fußballstadion von Rohrbach an der Lafnitz abhalten.Am ersten Spieltag, den 17.Oktober trifft um 11:00 Uhr in Rohrbach/L. Belgien auf Mazedonien, und um 17:00 Uhr spielt Österreich gegen Kroatien in Bad Waltersdorf. Am 20. Oktober lauten die Begegnungen Belgien gegen Kroatien (Bad Waltersdorf, 11:00 Uhr) und Österreich gegen Mazedonien (Rohrbach/L. 17:00 Uhr. Mazedonien gegen Kroatien wird 23. Oktober um 17:00 Uhr in Bad Waltersdorf ausgetragen und das Österreichische Team beendet diese Qualifikationsserie ab 17:00 Uhr in Rohrbach an der Lafnitz gegen Belgien.Eintritt für die Österreich-Spiele: €5,- (bis 15 Jahre frei)