Arbeitsmarkt: Trend ist weiter positiv

08.05.2017, 11:56 Uhr

Bei den Männern gibt es vor allem bei den Metall-Elektroberufen, den Bau- und den Fremdenverkehrsberufen die stärksten Rückgänge. Bei den Frauen sind dies die Handels-, Tourismus- und die Hilfsberufe. 244 Frauen und 274 Männer ließen sich im Laufe des Monats April beim AMS vormerken, - im Vergleich zum April des Vorjahres ist damit die Zahl der Zugänge um 140 Personen oder 21,3% zurück gegangen.Die Analyse nach Altersgruppen zeigt folgendes Bild: in allen Altersgruppen bis 55 Jahre ist die Arbeitslosigkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen rückläufig.Bei der Gruppe der über 55 Jährigen ist der Vorgemerktenbestand bei den Männern auf dem Vorjahresniveau, bei den Frauen ist ein deutlicher Anstieg fest zu stellen.In dieser Gruppe ist das Risiko langzeitarbeitslos zu werden am höchsten.Die Arbeitslosenquote (März) beläuft sich auf 7,3% und liegt damit um 1,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.Auch die Zahl der unselbständig Beschäftigten (ebenfalls März) zeigt weiterhin eine positive Entwicklung. Mit insgesamt 37.185 unselbständig Beschäftigten wird der Vorjahreswert um 1,1% übertroffen.406 Frauen und 276 Männer sind zum Stichtag Ende April als SchulungsteilnehmerInnen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 50 Frauen und 4 Männern. Der Bestand an sofort verfügbaren offene Stellen liegt deutlich über dem Vorjahreswert (+72,8%). Den größten Bedarf gibt es bei den Fremdenverkehrsberufen, es folgen die Bau- bzw. die Metall/Elektroberufe.Weitere 201 Stellenangebote sind zur Besetzung zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet. Die Zahl der Neuzugänge von offenen Stellen ist leicht rückläufig, - insgesamt 290 Angebote wurden im Laufe des Monats April dem AMS gemeldet (minus 9,7%).