Der ÖGB der Region Oststeiermark formierte sich neu

24.04.2017, 16:08 Uhr

Bei der Regionalkonferenz Oststeiermark in Neudau wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der Region Oststeiermark (Hartberg-Fürstenfeld und Weiz) kamen zur ÖGB-Regionalkonferenz in Neudau zusammen, um über Herausforderungen zu diskutieren, die sich künftig aus den Umwälzungen der Arbeitswelt ergeben werden. "Nicht nur reagieren, sondern agieren" in einem Feld, wo durch Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung bereits viel geschehen ist und sich auch in der Zukunft sehr viel verändern wird lautete, das Motto der Konferenz, der auch Ehrengäste wie Bgm. LAbg. Wolfgang Dolesch, ÖGB-Landesvorsitzener Horst Schachner, ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Helga Ahrer und der Präsident der Arbeiterkammer Steiermark Josef Pesserl beiwohnten.

SMS-Live-Voting

Vorstand neu gewählt

Die Betriebsräte und PersonalvertreterIer zeigten sich für diese Umbrüche gewappnet und erarbeiteten Standpunkte und Lösungsvorschläge. Durch das Programm führten Ute Sonnleitner und Klaus Breuss, die den Teilnehmern immer wieder mittels SMS-Live-Voting in Diskussionen miteinbanden. Der Journalist Josef Broukal veranschaulichte anhand eines Vortrages mit verschiedenen Beispielen, wie sich das Arbeitsleben bereits in den vergangenen Jahren verändert hat und was schon in naher Zukunft auf uns zukommen wird.Zum Vorsitzenden des ÖGB in der Region Oststeiermark wurde Günter Purkarthofer wieder gewählt. Das Präsidiums-Team besteht weiters aus Evelin Heschl, Klaus Siutz, Michael Gruber und Christian Wild. Gemeinsam hat man bereits ein ausführliches Arbeitsprogramm erarbeitet. Unter anderem möchte man das regionale Service für Mitglieder verstärken und regionalspezifische Angebote schaffen. Auch die Struktur- und Öffentlichkeitsarbeit soll forciert und das regionale Themenforum "Zukunft der Arbeitswelt" ausgebaut werden.