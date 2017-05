Der „Olmstoll“ feierte einen Halbrunden

05.05.2017, 12:48 Uhr

Pächter Siegbert Handler und die Eigentümervertreter blicken mit großem Optimismus in die Zukunft.

Seit 15 Jahren betreibt Siegbert Handler aus Greinbach den „Olmstoll“ am Masenberg, der im Besitz der Fleckviehzuchtgenossenschaft Pöllau steht. Der halbrunde Geburtstag wurde von Obmann Johann Maier, Obmann-Stv. Franz Tuttner und Geschäftsführer Hans-Peter Maierhofer zum Anlass genommen, dem langjährigen Pächter für die gute Zusammenarbeit zu danken und für die künftigen Herausforderungen viel Erfolg zu wünschen.Der Olmstoll hat im Laufe der 15 Jahre zahlreiche Stammgäste gewonnen und ist als Top-Location für Feiern aller Art, als (Bus)Ausflugsziel sowie als Treffpunkt für Wanderer und Radfahrer gleichermaßen beliebt. Zu den ganz besonderen Pluspunkten zählen die hervorragende Küche und die Panoramaterrasse mit Blick vom Hochwechsel bis in die pannonische Tiefebene. Ende Mai werden auch wieder rund 30 Zuchtkalbinnen aufgetrieben, sich an den saftigen Gräser laben und gleichzeitig einen Beitrag für die natürliche Landschaftspflege leisten.