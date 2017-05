Die Wirtschaft ist geprägt von Vielfalt

10.05.2017, 19:04 Uhr

Die Gemeinde Ebersdorf ist mit ihrem Branchenmix gut versorgt.

Zahlreiche innovative Unternehmen sind in Ebersdorf angesiedelt. Im Branchenmix ist vom Kaufhaus über Dienstleister bis zum Frisörgeschäft und Gewerbbetrieben sowie von der Freizeitwirtschaft bis zur Gastronomie alles vorhanden, um eine gute Nahversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten. Die Betriebe setzen auf nachhaltiges Wachstum und Zusammenarbeit. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von der Gemeinde und Bürgermeister Gerald Maier, der am Wirtschaftsstandort im Wesentlichen auf zwei Strategien setzt. "Für mich ist es wichtig, die Betriebe vor Ort zu unterstützen und damit die bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten. Zusätzlich besteht meine Arbeit natürlich darin, mich konsequent um die Ansiedelung neuer Betriebe zu bemühen", so der Ortschef.Im Gewerbegebiet Ebersdorf gehen rund 100 Beschäftigte einer Arbeit nach, insgesamt gibt es in rund 50 Betrieben 200 Arbeitsplätze vor Ort. Aktuell werden noch freie Flächen im Gewerbepark für Klein- und Mittelbetriebe angeboten. Interessenten können sich an das Gemeindeamt unter 03333/2341-0 wenden.Im Herbst 2015 wurde ein eigener Ebersdorfer Einkaufsgutschein für die Steigerung der Wertschöpfung vor Ort installiert. Auch die Vertreter der im Feburar dieses Jahres neu gegründeten Wirtschaftsbund-Ortsgruppe mit Obmann Josef Pöltl und Stellvertreter Martin Hofer haben ein offenes Ohr für die Unternehmer in der Gemeinde.