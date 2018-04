DieTex reinigt mit Herz und mehr Platz

29.04.2018, 18:12 Uhr

Das Textilreinigungsunternehmen in der Gemeinde Lafnitz wurde um eine neue Betriebshalle erweitert.

Platzbedarf aufgrund der erfolgreichen Entwicklung führte dazu, dass das Textilreinigungsunternehmen „DieTex“ in Lafnitz um eine neue Betriebshalle mit einer Nutzfläche von rund 400 m² erweitert wurde. „Highlight“ in der neuen Halle, die in Paneelbauweise errichtet wurde, ist eine vollautomatische Waschstraße (Verbundanlage) mit fünf Gastrocknern, die auch wesentliche Erleichterungen für die Mitarbeiter bringt. „Vor allem im Bereich Hotel und Gastronomie gewinnen wir ständig neue Kunden, die die Qualität unserer Arbeit schätzen“, so die DieTex-Geschäftsführer Franz Kerschbaumer und Michael Hofreiter anlässlich der „etwas verspäteten“ Gleichenfeier zu der neben zahlreichen Mitarbeitern und Vertretern der am Bau beteiligten Firmen auch Bundes- und Landesinnungsmeister Walter Imp und eine Abordnung der Gemeinde, an der Spitze Bgm. Rudolf Schuch, begrüßt werden konnten. Die Firma „DieTex“ beschäftigt derzeit insgesamt rund 85 Mitarbeiter und reinigt rund 1 Million kg Wäsche pro Jahr. Der Vollbetrieb in der neuen Halle wird Mitte Mai aufgenommen.