Ebner ist bester Audi-Servicebetrieb Österreichs

27.04.2017, 09:27 Uhr

Das Hartberger Autohaus ist 2017 bereits zum sechsten Mal in Folge „Audi Top Service Partner“.

Aufgrund der exzellenten Service-Performance und Kundenbetreuung wurde das Hartberger Autohaus Ebner 2017 bereits zum sechsten Mal in Folge als „Audi Top Service Partner“ und zum fünften Mal in Folge mit dem österreichweit ersten Platz im Bereich Audi-Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Bewertet wurden unter anderem die Leistungen in den Kategorien Reparaturqualität, Termintreue und Freundlichkeit der Mitarbeiter. „Durch die perfekte Leistung unserer Mitarbeiter ist es möglich, unseren Kunden die bestmögliche Reparaturqualität zu bieten. Die permanente Weiterbildung unserer Techniker ist dabei ebenso wichtig, wie Freundlichkeit und die Berücksichtigung der Kundenanliegen betreffend Terminplanung und Ersatzmobilität. Dank gilt allen Kunden und Mitarbeitern, die diese Erfolge möglich machen“, so Geschäftsführer Stefan Ebner.Für das Autohaus Ebner umfasst der Begriff „bester Service“ eine aufmerksame Fahrzeugannahme und die genaue Prüfung der Arbeitsergebnisse. Schlanke Prozesse, eine schnelle Abwicklung und Transparenz beim Kunden haben das Ziel, das Fahrzeug so schnell wie möglich wieder fahrtüchtig zu machen. Diese Auszeichnungen sind ein weiterer Ansporn, die Servicequalität stetig zu verbessern, damit das Unternehmen mit seinen Leistungen auch in Zukunft auf höchstem Niveau überzeugt.