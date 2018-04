Fürstenfelder "Walküre" brachte Bierinnovationspreis 2018

20.04.2018, 16:39 Uhr

Großer Erfolg für die Fürstenfelder Craft-Bier-Brauerei "Nibelungengold" beim Preis der „Bierinnovation des Jahres“.

Frisch-säuerlicher Bock-Bier-Genuss

FÜRSTENFELD. Im Rahmen der Präsentation des Bier-Guide 2018 im Casino Linz, wurde die Fürstenfelder Nibelungengold-Brauerei für die „Bierinnovation des Jahres“ ausgezeichnet. Mit der „Walküre“, einem bernsteinfarbenen Bockbier, konnte nach 2013 („Rosenbier“) und 2017 („versekteter Spargelbock“) dieser begehrte Preis bereits zum dritten Mal vom Fürstenfelder Familienunternehmen geholt werden.„Bierpapst“ Conrad Seidl beschreibt das Siegerbier so: „Die "Walküre" hat mit den gängigen Vorstellungen von Bockbieren wenig zu tun: Orange-bernsteinfarben und mit feinem, beim Zerplatzen der Perlen leicht säuselndem Schaum, ist sie weit von den konventionellen Vorstellungen entfernt – in der Nase meldet sich ein Aroma von Birnen, Datteln und Quitten, im Trunk findet sich eine frisch-säuerliche Fruchtnote, die von einer süßen Vollmundigkeit unterstützt wird und im Nachtrunk einer herben Bitternote Platz macht. All das wird von einem stets leichten Prickeln begleitet.“

Vergoldete "Götterdämmerung"

Auch mit ihren Destillaten wie Whisky, Rum, Gin und Absinth und einer Vielzahl von Obstbränden, wurde die Brauerei bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei der Landesprämierung von Kernobstbränden gab es heuer Gold für die „Götterdämmerung“, einen Rum in Fassstärke, sowie Gold für den „Bio-Bierbrand“ und Silber für den „Rosenbierbrand“.