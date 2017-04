Gesundheit am Arbeitsplatz schafft hier "Mehrwert"

21.04.2017, 20:34 Uhr

Therme Loipersdorf wurde erneut mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet.

Das Gütesiegel des Österreichischen Netzwerkes für Betriebliche Gesundheitsförderung ist an strenge Qualitätskriterien geknüpft und wird jeweils nur für drei Jahre verliehen. 2014 erhielt Loipersdorf als erste Therme die Auszeichnung. Heuer wurde der Therme das Gütesiegel als Zeichen für den hohen Qualitätsstandard erneut für drei Jahr – von 2017 bis 2019 – verliehen.„Unsere Mitarbeiter in allen Bereichen der Therme Loipersdorf sind unser größtes Potenzial. Unter dem Motto ‚Mehrwert à la Loipersdorf‘ ermöglichen wir seit 2012 Zugang zu verschiedensten Angeboten der ganzheitlichen Gesundheitsförderung. Dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, ist uns ‚mehr wert‘ und als Mehrwert für die Gäste erleb- und spürbar", so Wolfgang Wieser, Geschäftsführer der Therme Loipersdorf stolz.Die laufend stattfindenden Wirbelsäulen-Workshops, die Anschaffung ergonomischer Arbeitsmittel, regelmäßige Team- und Einzelcoachings sowie gemeinsame Veranstaltungen und Ausflüge, sind Besonderheiten der Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Therme Loipersdorf.