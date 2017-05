Gesundheit steht in Fürstenfeld im Zentrum

05.05.2017, 13:09 Uhr

Die neue Praxisgemeinschaft in der Klostergasse lud zum Tag der offenen Tür.

Seit einem Monat gibt es die Praxisgemeinschaft der Dreierkonstellation Brigitta Hutterter, Marika Sannegger und Gerhard Tlapak in der Klostergasse in Fürstenfeld. Hier ist Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden Programm.Unter dem Motto "Lassen Sie sich von der Seele führen und nehmen Sie Ihre Gesundheit in die eigenen Hände", lud man nun zum Tag der offenen Tür in die neu gestalteten Räumlichkeiten.Zahlreiche Wegbegleiter, Partner und Kunden nahmen die Gelegenheit zum Anlass, um sich über die Angebote von Massage, Shiatsu, Bioresonanz und Bewusstseinstraining zu informieren und verschiedenste Anwendungstechnik auch persönlich auszuprobieren.Unter den Gästen fanden sich auch Bürgermeister Werner Gutzwar, Wirtschaftsbund-Stadtgruppenobmann KR Horst Himler sowie Gemeinderat Franz Jost und Pfarrer Peter Werschitz, der den Praxisräumlichkeiten den Segen spendete."Hier werden unterschiedliche Methoden geboten, jedoch alle mit einem Ziel - nämlich den Menschen zu helfen und diese glücklicher und gesünder zu machen, um den Alltag besser bewältigen zu können", freute sich Bgm. Werner Gutzwar über den betrieblichen Zuwachs für die Fürstenfelder Innenstadt.