Hartberg-Pöllau im Fokus des Designmonat Graz

20.04.2018, 08:03 Uhr

International erfolgreiche Unternehmen, grenzenlose Kreativköpfe und Design als strategischer Wettbewerbsfaktor: Das Kraftfeld Hartberg-Pöllau beweist von 15. bis 17. Mai, welche Schwungkräfte Kreativität und Design auch abseits der Metropolen entfalten können.

Hier der Überblick über das Programm:

Der Designmonat Graz richtet in diesem Jahr den Blick über urbane Stadtgrenzen hinaus – unter anderem auf die Hartberger Brillendesignschmiede Andy Wolf Eyewear mit ihrem designaffinen Erweiterungsbau oder das Lifestyle Start-up JACCO mit seinen Softshelljacken mit Sakkoschnitt.Der Regionalschwerpunkt im heurigen Designmonat Graz liegt auf der Region Hartberg-Pöllau und dort erwarten Designinteressierte vom 15. bis zum 17. Mai beeindruckende Beispiele für die Vielseitigkeit der Kreativwirtschaft und dafür, wie Unternehmen Design strategisch einsetzen. Unter anderem findet ein Up-Cycling-Workshop statt, der sich halbfertigen, übrig gebliebenen Thonet-Stücken aus dem ehemaligen Thonet.Möbelwerk in Friedberg annimmt und ihnen neues Leben einhaucht. Andy Wolf lädt zu einer Soiree, einem ersten Abend im neuen Headquarter im Ökopark Hartberg, und bei einem Open Office bei JACCO kann man die Functional Jacketwear des jungen Labels näher kennenlernen. Ein Showkochen in der Ölmühle Fandler sowie ein Architektenworkshop und Erlebnistouren bei NWW und KAPO setzen weitere Akzente und Programmpunkte in Sachen Design.15. Mai 2018 | 13.30 – 14.30 UhrKAPO Möbelwerkstätten, Grazer Straße 526, 8225 Pöllau bei HartbergFreier EintrittInformation & Anmeldung: margret.hausegger@cis.at

Die NWW Erlebniswelt Wirtschaft bietet einzigartige Einblicke in die Produktion, handwerkliche Fähigkeiten der Facharbeiten, innovative Technik und das breite Produktsortiment an hochwertigen Möbel und Polstermöbel. BesucherInnen können den Weg von der Produktentwicklung zum Möbelstück hautnah miterleben. Gefertigt werden die hochwertigen Möbelstücke nach wie vor seit 1927 in Österreich und individuell nach Kundenwunsch.Showkochen bei Ölmühle Fandler15. Mai 2018 | 17.30 – 20.00 UhrPrätis 1, 8225 SonnhofenFreier EintrittBegrenzte PlatzanzahlInformation & Anmeldung: margret.hausegger@cis.at Im modernen Ambiente der Ölmühle Fandler lernen BesucherInnen beim Schaukochen mit dem Fandler Team nicht nur die Produkte der Ölmühle kennen, sondern erfahren auch Interessantes über die Architektur des Firmensitzes, das Küchendesign der Neuen Wiener Werkstätte und die Gestaltung und Vermarktung der Produktvielfalt.Open Office bei JACCO15. Mai 2018 | 15.00 – 18.00 UhrKUBIK, Sparkassenplatz 2, 8230 HartbergFreier EintrittProduktdesign made in Styria. Das Modelabel JACCO, das das gleichnamige innovative Kleidungsstück herstellt – eine neue, praktische Mischform zwischen Sakko und Jacke, öffnet bei einem Open Office im Co-Working Space KUBIK seine Türen. Das JACCO ist elegant und lässig zugleich, eine Softshelljacke mit Sakkoschnitt bzw. ein Sakko aus Softshellmaterial, je nach Betrachtungsweise – jedenfalls eine „Sakkorevolution“. Und dabei auch noch nachhaltig gefertigt: Die Materialien stammen aus der Schweiz und Österreich, produziert wird in der Steiermark. www.jacco.at 16. Mai 2018 | 10.00 – 13.00 UhrHambuchen 478, 8225 Pöllau bei HartbergFreier EintrittInformation & Anmeldung: margret.hausegger@cis.at In Zeiten von anspruchsvoller Architektur werden auch die Anforderungen an das Fenster als wichtiger Teilbereich der Architektur immer höher. Bei dem Workshop erhalten ArchitektInnen und Architekturstudierende Einblick in die neuesten Innovationen im Bereich Fenster und Türen. Ergänzt wird der Workshop durch eine Tour bei der die Entstehung eines Fensters in zehn interaktiven Stationen erlebt werden kann.16. Mai 2018 | 11:00 – 18:00 UhrEva Elias Design GmbH, Am Gewerbepark 5, 8241 DechantskirchenLeitung: Tobias Kestel und Markus OfnerFreier EintrittBegrenzte PlatzanzahlInformation & Anmeldung: marketing@securo-zaunbau.at „UP-Cycling Thonet“, nennt sich eine Workshopserie, die sich mit der kreativen Verwertung von halbfertigen Thonet-Produkten und übrig gebliebenen Komponenten aus dem ehemaligen Thonet Möbelwerk in Friedberg beschäftigt. Dabei wird in Zusammenarbeit mit DesignerInnen und HandwerkerInnen die Umwandlung von nutzlosen halbfertigen Produkten zu limitierten Serienprodukten oder außergewöhnlichen Unikaten untersucht und in Prototypen getestet. Die interessantesten Ergebnisse werden in einer Ausstellung präsentiert und zum Verkauf angeboten.17. Mai 2018 | ab 18:00 UhrAm Ökopark 21, 8230 HartbergFreier EintrittInformation & Anmeldung : margret.hausegger@cis.at Im Zuge der Soireé stellt Andy Wolf Eyewear das neue Headquarter im Ökopark vor. Die moderne Architektur fügt sich ins Landschaftsbild ein und die zurückhaltende Innenarchitektur unterstreicht das Design der Brillen. An diesem besonderen Abend lädt das international erfolgreiche Unternehmen auch andere Unternehmen aus der Region zu sich, um gemeinsam zu zeigen, was Design als Teil der Unternehmensstrategie für den Wirtschaftsstandort leisten kann. Sitzen Sie auf der Dachterrasse auf Möbeln der Neuen Wiener Werkstätte, genießen Sie Kulinarisches von Fleischhaker Buchberger, Ölmühle Fandler und Ringana und lernen Sie Jacco kennen – alles untermalt von DJ Herr Hermes.Mit einem sehr dichten Programm mit 117 Veranstaltungen sorgt der Designmonat Graz heuer zum 10. Mal für internationale Wahrnehmung – vom 5. Mai bis 3. Juni versetzt man die Stadt für und mit nationalen und internationalen Kreativschaffenden sowie zahlreichen Gästen aus den Partnerstädten der UNESCO Creative Cities in einen Ausnahmezustand.