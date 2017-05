14.05.2017, 14:44 Uhr

Die Firma Lind mit Sitz in Hartberg und Friedberg feierte ihrer 60-jähriges Gründungsjubiläum.

Im Jahr 1956 machte sich Hermann Lind sen. in Hartberg als Karosseriebauer und Wagner selbstständig und legte damit den Grundstein für ein regionales Vorzeigeunternehmen. Die ersten 60 Jahre wurden mit Mitarbeitern, Freunden und Wegbegleitern gefeiert, als Gratulanten stellten sich unter anderem LAbg. Hubert Lang, Bgm. Marcus Martschitsch, WKO-Regionalstellenobmann Herbert Spitzer und Landesinnungsmeister-Stellvertreter Josef Nigelhell ein.

Qualität und Erneuerung



Freude auf Herausforderungen

1958 wurde in der Flurgasse in Hartberg eine Werkstätte eröffnet und der Firmengründer spezialisierte sich ausschließlich auf Karosseriearbeiten. Die Firmengeschichte die seit den 80er Jahren von Hermann Lind jun. und geprägt wurde, war stets vom Streben nach Qualität, Kundenorientierung und Erneuerung geprägt. Zu den Meilensteinen zählten unter anderem die Übernahme des Autohauses Kritz in Friedberg – heute VW und Audi Lind sowie TL Automobile, die Gründung der Firma „Lind plus“, einer freien Werkstatt für alle Marken, sowie der Seat-Händlervertrag für den Altbezirk Hartberg. Wesentlichen Anteil am Erfolg hat auch Mario Janisch, seit 2010 Geschäftsführer und Teilhaber am Unternehmen. Heute werden an den Standorten Hartberg und Friedberg ingesamt 57 Mitarbeiter beschäftigt. „Unser größtes Kapital“, so Hermann Lind. Mario Städtler, Andreas Bauernhofer, Werner Pflügelbauer, Gerhard Prem, Alois Heiegger und Hermann Koch wurden für langjährige Firmentreue geehrt.Mario Janisch dankte Hermann Lind für seinen „Weitblick mit Nachhaltigkeit“, und wagte anschließend einen Blick in die Zukunft: „Wir haben mit allen technischen Entwicklungen Schritt gehalten und sind immer am Puls der Zeit geblieben, aber die nächsten Jahre werden einen Wandel bringen, de unserer Branche in dieser Schnelligkeit und Komplexität noch nie erlebt hat. Wir freuen uns schon auf die neuen Herausforderungen.“