Kubik: Arbeit hoch drei

10.10.2017, 17:29 Uhr

Die Stadtgemeinde Hartberg betreibt das einzige Gemeinschaftsbüro in der Oststeiermark.

Mit dem Ziel Start-Ups sowie Klein- und Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren ihrer Unternehmenstätigkeit zu unterstützen, hat die Stadtgemeinde Hartberg am Sparkassenplatz direkt gegenüber der Steiermärkischen Sparkasse Hartberg das Kubik Open Office eingerichtet. Die Initiatoren waren Gemeinderat Gerd Fajfar, Stadtrat Markus Gaugl und Bürgermeister Marcus Martschitsch vom dafür zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Marketing der Stadtgemeinde Hartberg. Das Kubik ist in der gesamten Oststeiermark das einzige Gemeinschaftsbüro. Damit erfahren Jungunternehmner, Freiberufler, Heimarbeitende oder Studierende eine große Entlastung. Um nur 79 Euro pro Monat kann dort mit voller Infrastruktur rund um die Uhr in Ruhe gearbeitet werden.

Intensive Nutzung

Das Co-Working-Büro Kubik ist besonders preiswert,rund um die Uhr offen und rasch kündbar. Die volle Büro-Infrastruktur mit Schreibtisch, Besprechungsraum, Drucker, W-LAN und Küche sowie die zentrale Lage machen den Schritt zur Selbständigkeit noch einfacher. Der Jahrestarif beträgt nur 790 Euro, der Monatstarif nur 79 Euro (plus Ust.). Möglich ist auch ein Tages- oder Halbtagestarif für spontane und unregelmäßige Nutzer. Inkludiert sind Miete, Heizungskosten, Betriebskosten, Strom, Reinigung, W-LAN und die Nutzung des Besprechungsraumes. Derzeit wird das Büro bereits von fünf Selbständigen aktiv genutzt.„Mit dem Kubik rundet die Hartberg ihr Angebot für Betriebe weiter ab. Zusätzlich zu den angebotenen großen Flächen bietet wir nun auch für unsere Start-Ups und Einzelunternehmen ein zusätzliches Service“, freut sich der Hartberger Bgm. Marcus Martschitsch.Weitere Details finden Sie unter www.kubik.hartberg.at bzw. bei der Wirtschaftsregion Hartberg unter Tel.: 0664/8825 3550, service@wirtschaftsregion-hartberg.at