Mit Bio Hofladen zum goldenen Zertifikat

03.05.2017, 08:20 Uhr

Die Übungsfirma der BHAK Fürstenfeld wurde von der Arbeiterkammer in Graz ausgezeichnet.

Die Schüler des 4. Jahrgangs der Bundeshandelsakademie Fürstenfeld haben für ihre hervorragende Arbeit in der Übungsfirma „Bio-Hofladen GmbH“ das Zertifikat "Qualitätsmarke Übungsfirma" erworben. Die Verleihung der goldenen Urkunde fand im Festsaal der Arbeiterkammer Steiermark in Graz statt.Die Zertifizierung wird jährlich ausgeschrieben und ist zwei Jahre gültig. Eine Übungsfirma wickelt Geschäfte mit anderen Übungsfirmen aus Österreich, der EU oder dem Ausland ab. Externe Gutachter, die vom Bundesministerium für Bildung beauftragt wurden, überprüften und beurteilten die Arbeitsleistung der Schüler in den den Abteilungen Buchhaltung, Personalverrechnung, Marketing, Einkauf, Verkauf, Webshop-Betreuung und Sekretariat.

Herausforderungen wurden belohnt

Die Herausforderungen waren nicht einfach: Umsatz- und Kostenplanungen, strategische Überlegungen, Geschäftsfälle von der Anfrage bis zur Bezahlung und Verbuchung, Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt, monatliche Gehaltsabrechnungen mit Gebietskrankenkassenmeldungen, Marketingkonzepte und der Nachweis eines Onlineshops sind nur einige der nachweislich zu erbringenden Leistungen. "Es war wirklich anstrengend und arbeitsintensiv, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich war für die Zusammenstellung der Zertifizierungsmappe verantwortlich und musste oft meine Kollegen und Kolleginnen motivieren, damit alles termingerecht abläuft. Aber auch die vielen Phasen der „Was könnten wir da machen?“ oder „Wie sollen wir das entscheiden?“ haben mir sehr gut gefallen", resümierte Schülerin Laura Kristen.