Mit "Bio Hofladen" zur Qualitätsmarke

05.05.2017, 10:32 Uhr

Die 4. Klasse der BHAK Fürstenfeld holte sich beim steirischen AK-Wettbewerb für ihre Übungsfirma das Zertifikat.

Auch dieses Jahr vergab die Arbeiterkammer Steiermark die Preise für die besten Übungsfirmen.Zehn Übungsfirmen nahmen am Wettbewerb teil. Unter den Preisträgern fand sich auch die 4. Klasse der BHAK Fürstenfeld, die mit ihrer "Bio Hofladen GmbH" überzeugen konnten und sich somit das Zertifikat "Qualitätsmarke Übungsfirma", die zwei Jahre gültig ist, sicherten."Es ist uns wichtig, dass wir die HAKS unterstützen - wirtschaftliche Kompetenz ist ganz besonders bedeutend", lobte AK-Präsident Josef Pesserl die Leistung der Schüler und Schülerinnen. "Da steckt sehr viel Bemühen dahinter und die hohe Punktezahl spricht auch für die Qualität der Arbeiten."

Praktisches Lernen

Große Anforderungen

Derzeit gibt es in Österreich rund 950 Übungsfirmen, die an Schulen Modelle eines realen Unternehmens abbildet und die Komplexität eines realen Unternehmens für die Schülerin und den Schüler transparent macht."Theoretische Basics können so nicht nur im Unterricht praktisch umgesetzt werden, sondern auch als Team behandelt und anhand von realistischen Beispielen bearbeitet werden", so Projekbetreuerin Maria Hütter von der BHAK Fürstenfeld. So werden Geschäfte mit anderen Übungsfirmen aus Österreich, oder auch dem Ausland abgewickelt. Externe Gutachter, die vom Bundesministerium für Bildung beauftragt wurden, überprüften und beurteilten die Arbeitsleistung der Schüler in den den Abteilungen Buchhaltung, Personalverrechnung, Marketing, Einkauf, Verkauf, Webshop-Betreuung und Sekretariat.Und die Herausforderungen, die an die Schüler gestellt wurden, waren nicht einfach: Von Umsatz- und Kostenplanungen, über Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt, monatliche Gehaltsabrechnungen mit Gebietskrankenkassenmeldungen, bis hin zu Marketingkonzepte und der Nachweis eines Onlineshops, sind nur einige der nachweislich zu erbringenden Leistungen."Es war anstrengend und arbeitsintensiv, aber es hat auch Spaß gemacht", resümierte HAK-Schülerin Laura Kristen.