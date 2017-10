RKP-Gruppe verzeichnet kontinuierliches Wachstum

12.10.2017, 12:40 Uhr

Vier renommierte Unternehmen sind im RKP/TAC Business Center in Schildbach angesiedelt.

Die national und international agierende RKP Gruppe in Schildbach deckt mit vier Unternehmen von höchster Professionalität eine Bandbreite ab, die sich von der Informationstechnologie über Unternehmensberatungen bis zur anspruchsvollen Gastronomie erstreckt. Als größtes oststeirisches Beratungsunternehmen unter der Geschäftsführung von Unternehmensgründer Franz Kerschbaumer, Johann Riegler und Franz Schnur bietet die RKP Business Consultants GmbH mit 35 Mitarbeitern seit ihrer Gründung 1991 Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Projekt- und Softwaredienstleistungen aus einer Hand. Von Beginn an wuchs das Unternehmen kontinuierlich, Kunden schätzen die Verlässlichkeit bei Gründungen, Betriebsnachfolgen bis hin zum Outsourcing von Funktionen und Dienstleistungen.Die RKP IT-Solutions GmbH mit den Geschäftsführern Markus Kerschbaumer und Markus Pußwald sowie einem 12-köpfigen Expertenteam stellt ein umfangreiches und ebenso spezifisches IT-und Computer-Know how zur Verfügung. Eine Vielzahl an regionalen Klein- und Mittelbetrieben sowie namhafte Unternehmen österreichweit zählen zum Kundenstamm.Innovative Softwarelösungen der TAC Informationstechnologie GmbH sind europaweit bis nach Hannover und weltweit bis Chicago gefragt. Mehr als 1.200 Kunden in 54 Ländern der Spa-, Wellness- und Fitnessbranche setzen auf die optimierten Lösungen der Geschäftsführer Thomas Rössler und Günther Pöllabauer samt ihren rund 80 Mitarbeitern an vier Standorten. Die modular aufgebauten "All in One"-Lösungen bei Softwareprodukten sind in 18 Sprachen erhältlich.Im von Anita Burst mit sechs Mitarbeitern geführten Restaurant "Netzwerk 111" trifft Geschmack auf Stil. An Werktagen wählen die Gäste zwischen klassischen Mittagsmenüs und modernen europäischen Gerichten, die es auch zum Mitnehmen gibt. Von Donnerstag bis Samstag wird ab 18.30 Uhr "American Style" serviert.