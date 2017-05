Spatenstich in St. Johann/Haide

12.05.2017, 08:40 Uhr

Unternehmer Walter Deringer errichtet ein neues Betriebsgebäude.

Platzbedarf war der Hauptgrund, warum sich Walter Deringer, Inhaber der Firma PMH Personalbereitstellung und der Agentur „Dewa“ (Vermittlung von 24 Stunden-Pflegekräften) dazu entschloss, einen neuen Betriebsstandort zu errichten. Fündig wurde er im Gewerbegebiet in St. Johann in der Haide, wo ein knapp 2.400 m² großes Grundstück angekauft werden konnte. „Aufgrund der Autobahnnäher für mich optimal“, so Deringer, der sich beim offiziellen Spatenstich für die gute Kooperation mit der Gemeinde bedankte.Bis Jahresende wird von der Baufirma Sterlinger als Generalunternehmer ein Betriebsgebäude in Massivbauweise mit einer Nutzfläche von rund 230 m² errichtet. Die Planung für das Objekt stammt vom Planungsbüro Pichler aus Seibersdorf. Bgm. Günter Müller dankte anlässlich der Feier dafür, dass sich Walter Deringer für St. Johann in der Haide als Sitz für sein Unternehmen entschieden hat. Die beiden Firmen (PMH und Dewa) beschäftigen derzeit rund 110 Mitarbeiter, die Tendenz ist steigend.