Weiterbildung ist der Schlüssel zum Job

04.05.2017, 12:43 Uhr

Das AMS fördert die Qualifizierung für Beschäftigte und Arbeitslose. Davon profitieren auch die Betriebe.

Das Risiko, arbeitslos zu werden oder nur sehr schwer einen Job zu finden, ist nach wie vor für Personen, die keine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung vorweisen können, am höchsten. Daher setzt das AMS seine Bildungsoffensive fort, wie AMS Hartberg-Geschäftsstellenleiter Herbert Paierl und AMS Fürstenfeld-Zweigstellenleiterin Margarete Hartinger in Bad Blumau berichteten. Bei der Weiterbildung, so Paierl, gibt es zwei Schienen, welche seitens des Arbeitsmarktservice unterstützt werden. Innerhalb eines Qualifzierungsverbundes können Beschäftigte mit geringer Qualifzierung oder Arbeitnehmer über 45 Jahre an Schulungen teilnehmen, um ihre innerbetriebliche Situation zu verbessern. Für Personen auf Arbeitssuche werden mit einer auf das Stellenangebot eines Unternehmens individuell abgestimmten, maßgeschneiderten Ausbildung neue Jobchancen eröffnet.

Personalentwicklungsplan



Orientierung am Bedarf

Mehr Chancen für Frauen

Infos:

Im Auftrag des AMS berät "alea + partner" seit 2016 steiermarkweit Betriebe beim Aufbau von Impuls-Qualifizierungsverbünden (IQV). Dabei werden für Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen und Branchen Personalentwicklungspläne erstellt. Seminare zu unterschiedlichen Themen werden in den jeweiligen Regionen umgesetzt. Das AMS fördert 50 Prozent der Kosten der Betriebe und 100 Prozent des Verbundmanagements für die förderbare Zielgruppe. "Ein Verbund besteht aus mindestens fünf Unternehmen. Auch Mitarbeiter, die nicht förderbar sind, können die Schulungen besuchen", ergibt sich für Claudia Schenner-Klininyi von "alea" durch den Weiterbildungsverbund eine win-win-Situation sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmer. Ein wertvoller Nebeneffekt neben besser qualifizierten Mitarbeitern sei das im Zuge der Ausbildungen entstehende Netzwerk und der Erfahrungsaustausch, schildert Thomas Scheuchl, Personalleiter des Rogner Bad Blumau und Sprecher des IQV Tourismus Oststeiermark. In diesem Branchenverbund haben sich bisher 13 regionale Tourismusunternehmen zusammengefunden, 110 Teilnehmer wurden geschult. Ein weiterer Folgeverbund ist geplant, ein Infoworkshop dazu wird im Spätsommer stattfinden.Für die arbeitsplatznahe Qualifzierung von beschäftigunslosen Personen in einem zeitlichen Ausmaß von maximal 24 Monaten ist im oststeirischen Raum die in Fehring ansässige Qualifzierungsagentur Oststeiermark (QUA) in Zusammenarbeit mit den Betrieben zuständig. Während der Ausbildung zahlt das Arbeitsmarktservice eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts. Die Ausbildungskosten trägt das Unternehmen, Zuschüsse vom AMS sind möglich. "Unternehmen nutzen dieses Angebot, um für ihren Betrieb bedarfsgerecht ausgebildete Fachkräfte zu finden. Großteils absolvieren die Schulungsteilnehmer auf dem zweiten Bildungsweg ihre Lehrabschlussprüfung. Die Erfolgsquote liegt bei 90 Prozent," erläuterte Dietmar Fuchs, Geschäftsführer der Qua die Vorteile für alle Beteiligten.Ein besonderes Augenmerk wird im Bezirk darauf gelegt, die Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. "42,2 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Frauen haben lediglich einen Pflichtschulabschluss. Daher werden heuer 54,8 Prozent des Förderbudgets des AMS Hartberg für Frauen eingesetzt", will Margarete Hartinger als Gender Mainstreaming-Beauftragte Frauen Zugang zu allen Berufen und Positionen verschaffen. Wichtig neben existenzsichernden Arbeisplätzen seien Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf.www.ams.at; www.iqv-stmk.at; www.qua.or.at