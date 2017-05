Wirtschaftsbund: Human Resources Award 2017 geht an Gottfried Halwachs

02.05.2017, 13:53 Uhr

400 Lehrlinge ausgebildetDie Familie Grabner zeichnet besonders ihr Engagement in der Lehrlingsausbildung aus. Derzeit bildet die Fa. Grabner 12 Lehrlinge aus. Insgesamt konnten seit 1960 mehr als 400 Lehrlinge erfolgreich zu Fachkräften ausgebildet werden.Rückgrat der Wirtschaft„Unternehmerfamilien wie die Familie Halwachs bilden das Rückgrat unserer steirischen Wirtschaft. Sie geben unserer Bevölkerung Arbeit, bilden junge Leute aus und übernehmen Verantwortung. Wir müssen für geeignete Rahmenbedingungen sorgen, dass es auch in Zukunft möglich ist, erfolgreich unternehmerisch tätig zu sein. Mit dem Human Resources Award wollen wir dazu beitragen“, so Wirtschaftsbunddirektor Kurt Egger.