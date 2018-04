Wirtschaftsregion mit Zukunft

18.04.2018, 08:46 Uhr

Mehr als 200 Interessierte folgten der Einladung der Wirtschaftsregion Hartberg zum Zukunftstag.

Hochkarätig besetzt war der erste Zukunftstag, zu dem die Wirtschaftsregion Hartberg in den Rittersaal im Schloss Hartberg geladen hatte. Wirtschaftsregion-Sprecher Bgm. Marcus Martschitsch freute sich unter anderen Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Landtagsabgeordneter Lukas Schnitzer und Wirtschaftskammer Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg begrüßen zu können. „Unsere Wirtschaftsregion liegt direkt auf der Achse Wien-Graz und zeichnet sich durch Top-Standortfaktoren aus“, so Bgm. Martschitsch.

Digitalisierung im Fokus

Auf globale Trends achten

Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl präsentierte den Digitalisierungs-Schwerpunkt ihres Ressorts und wies auf die Bedeutung für die regionale Wirtschaft hin. „Ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung für die Wirtschaftsregion Hartberg große Chancen bietet, mein Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Chancen auch zu nutzen.“ Neben dem flächendeckenden Breitbandausbau, der künftig durch eine eigene Breitband-Infrastrukturgesellschaft des Landes unterstützt wird, setzt LR Eibinger-Miedl auf verstärkte Bewusstseinsbildung sowie die Förderung von Investitionen, Qualifizierungsmaßnahmen und Forschungsprojekten im Bereich Digitalisierung.Key-Note-Speaker Monty C. M. Metzger, ein weltweit gefragter Zukunftsforscher und Investor, zeigte auf, wie radikal sich die Welt durch die Digitalisierung verändert. Globale Trends, die vor ein paar Jahren, noch belächelt wurden, sind heute längst Realität und machen auch vor kleinen und mittleren Unternehmen in der Region nicht halt.Die regionalen Vorzeigeunternehmer Martin Pansy (Start-um „Nuki“), Andreas Wilfinger (Ringana), Katharina Schlager und Andreas Pirkheim (Andy Wolf) und Erwin Faustmann (Möbelmanufaktur Faustmann) beleuchteten schließlich aus ihrer Sicht die Stärken des Wirtschaftsstandortes Hartberg.Die Wirtschaftsregion Hartberg besteht aus den Gemeinden Grafendorf, Greinbach, Hartberg, Hartberg Umgebung und St. Johann in der Haide. Zielsetzungen sind: Unterstützung bestehender Unternehmen in der Expansion und Investition; Ansiedelung neuer Unternehmen; Schaffung von Arbeitsplätzen. Als Geschäftsführer fungieren Anton Schuller und Franz Schnur.