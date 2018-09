Wirtschaftsregion voll auf Schiene

24.09.2018, 15:42 Uhr

LH-Vize Michael Schickhofer machte sich ein Bild von der dynamischen Entwicklung.

Im Juni 2016 schlossen sich die fünf Gemeinden Grafendorf, Greinbach, Hartberg, Hartberg Umgebung und St. Johann in der Haide zur Wirtschaftsregion Hartberg zusammen. Ziel ist es, bestehende Betriebe bei ihrer Expansion zu unterstützen und neue Betriebe in der Region anzusiedeln. Dafür stehen 87 ha an Industrie- und Gewerbeflächen zur Verfügung. Vom Land Steiermark und der EU wird diese regionalpolitische Initiative über einen Zeitraum von drei Jahren mit einer knappen halben Million Euro unterstützt.

50 neue Unternehmen

Zweiter Autobahnanschluss

Vor wenigen Tagen machte sich LH-Vize Michael Schickhofer, in der Landesregierung verantwortlich für den Bereich Regionalentwicklung, persönlich ein Bild von der erfolgreichen Entwicklung der Wirtschaftsregion Hartberg. So konnten bisher rund 170 Anfragen beantwortet und 50 Unternehmen angesiedelt werden.„Die Schwerpunkt der Arbeit während der letzten zwei Jahre lag in der Sichtbarmachung, Meinungsbildung, Infrastrukturstärkung und aktiven Betreuung der Unternehmer“, so die beiden Wirtschaftsregion-Standortmanager Franz Schnur und Anton Schuller. Das reicht von der Anpassung des Internetauftritts an die Bedürfnisse der Interessenten bis zum Aufbau einer überregionalen Betriebsdatenbank.Stationen des Besuchs von LH-Vize Schickhofer waren der Ökopark Hartberg, wo eine Wirtschaftsregion-Standortafel offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde, der Softwareentwickler TAC in Schildbach und die Möbelmanufaktur Faustmann in St. Johann in der Haide. Konkret angesprochen wurden ein zweiter Autobahnanschluss im Bereich Hartberg West, ein Kreisverkehr beim Gewerbepark Greinbach sowie eine regionale Ausbildungsmöglichkeit für Maturanten (Fachhochschule).Wirtschaftsregion Hartberg: 5 Gemeinden (Grafendorf, Greinbach, Hartberg, Hartberg Umgebung, St. Johann in der Haide); 87 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen; 1.600 Betriebe; 15.000 Einwohner.Ansprechpartner: Anton Schuller, Tel.: 0664/88 25 35 50; Franz Schnur, Tel.: 0664/82 06 232; www.wirtschaftsregion-hartberg.at