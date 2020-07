Das Agnes Palmisano Trio begeistert

DELLACH (luta) Kulturveranstaltungen sind in diesem Jahr Mangelware und aus organisatorischerer Sicht extrem schwierig durchzuführen. Helga Pöcheim, die Intendantin der Kulturinitiative Via Iulia Augusta, ließ nicht locker und schaffte es auch in diesem Jahr wieder eine Konzertreihe zu organisieren. Besonders wichtig war die Auswahl der Veranstaltungsorte. So finden die Auftritte entweder im Freien wie auf der Gurina oder am Grünsee statt, oder in der ehemaligen Modine, wo eine riesige Halle erstmals als Konzertort dient.

„Wiener Dudler" erobert das Gailtal

Agnes Palmisano (Gesang), Andreas Teufl (Harmonika) und Daniel Fuchsberger (Kontragitarre) boten dem interessierten Publikum ersten Kontakt mit dem Wiener Dudler, der eine im 19. Jh entstandene Mischform von Jodler und Koloraturgesang ist. Hört sich eigenwillig an, aber selbst die größten Zweifler waren nach den ersten Liedern absolut begeistert und die Musiker mussten mehr als nur eine Zugabe spielen. Mit ihrem einzigartigen Stil vermochte die Sängerin Heurigenklänge und musikalische Ideen aus vergangenen Zeiten in das Hier und Jetzt zu transportieren.

Gurina - ein traumhafter Veranstaltungsort

Für dieses Konzert diente die Gurina als Veranstaltungsort. Die Wahl hätte nicht besser getroffen werden können. So wurden die zahlreich erschienen Besucher nicht nur mit einer fantastischen Darbietung, sondern auch mit einem herrlichen Ausblick über das Gailtal belohnt. Die Veranstaltung eröffnete der Schirmherr und Bürgermeister der Gemeinde Dellach Johannes Lenzhofer, der auch die Veranstaltung in vollen Zügen genoss. Abschließend hatten die Konzertbesucher noch die Gelegenheit mit Stefanie Gailer beim Seifenblasen Workshop riesige Seifenblasen über das Gailtal schweben zu lassen.

Mit dabei waren die Leiterin des Gailtaler Literaturkreises Anni Fortunat, Wolfgang Gailer sowie Ingeborg und Gudrun Daberer.