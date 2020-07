Ein Tal fährt Rad - Gailtal - Radtag am R3

KÖTSCHACH (luta) Der Radweg R3 steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung ganz im Zeichen des Radsports, der in in diesem Jahr einen wahren Boom erlebt.

Der Gailtal Radweg R3 - etwas ganz Besonderes

Dieser äußerst familienfreundliche Radweg, führt von Kötschach-Mauthen bis Villach über eine Strecke von 90 km. Die Route verläuft abseits vom Verkehr, immer mit leichtem Gefälle entlang der Gail. Kleine Buchten und Raststationen an dem idyllischen Fluss laden zum Verweilen und Erfrischen ein. Wer Hunger verspürt, kann sich in den direkt an der Strecke liegenden Gasthöfen mit Gailtaler Speck und Gailtaler Almkäse stärken. Man muss aber anschließend auch nicht wieder zurück strampeln, denn die Busse vom Mobilbüro mit ihren Radanhängern ermöglichen einen entspannten Rücktransport.

Ein Tal fährt Rad - eine Premierenveranstaltung

Die Veranstaltung, die heuer zum ersten Mal durchgeführt wurde, soll sich laut Maggy Stampfer vom Ortsmarketing Kötschach-Mauthen als fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders der kommenden Jahre etablieren. Begrüßt wurden die zahlreichen Radler, die teilweise auch in Lederhosen und Dirndl radelten, durch die Bürgermeister Josef Zoppoth und Siegfried Ronacher. Nach der Verkostung von regionalen Produkten und motivierenden Märschen der Mauthner Kirchtagsmusi, setzte sich der Tross unter der Führung von Roland Pranter und Kurt Strobl in Bewegung. Keine Sorge, die 45 Kilometer bis Hermagor wurden nicht in einem durchgefahren. Unterwegs gab es immer wieder Pausen und Rastpunkte wo sich die Rader, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fuhren, immer wieder trafen. Ziel des Radtages war das Strandbad Presseggen „Zum Alois“ wo die Veranstaltung gemütlich ausklang und der eine oder andere sich auch im Pressegger See erfrischte.

Bei diesem äußerst gelungenen Rad-Event waren auch der Bürgermeister Johannes Lenzhofer, Stadtrat Hannes Burgstaller, Amtsleiter Jürgen Themessl und der Paraolympionic Wolfgang Dabernig „Radl Wolf“ dabei.