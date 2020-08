Geokulturelle Wanderung gepaart mit Kirchenkonzert

Wie können eine geokulturelle Wanderung und ein Kirchenkonzert in Einklang gebracht werden? Was kann man sich darunter vorstellen?



MAUTHEN (luta) Kunst ist immer fest mit Kultur verbunden. So ist es naheliegend, dass man Verständnis für den Ort, in dem das Konzert stattfindet, aufbringt.

Geokulturelle Wanderung ermöglicht Blicke hinter die Kulissen

Die Leiterin vom Geopark Dellach, Gerlinde Ortner und Sissy Sonnleitner führten eine Gruppe interessierter Besucher durch die Hinterhöfe und Gassen Mauthens. Da gab es viel wissenswertes über die Architektur, die Geschichte und auch über Fossilienfunde zu erfahren.

Meisterliches Kirchenkonzert begeistert Publikum

Die Via Iulia Augusta mit ihrer Intendantin Helga Pöcheim war Gastgeber für eine Meisterklasse des italienischen Dirigenten Domenico Mason, der junge Talente, die noch nie zusammengespielt haben, in wenigen Tagen zu einer harmonischen Einheit verschmelzen ließ. Agnese Maria Balestracci an der Geige, Sara Cano am Violoncello und Nicolas Giacalone am Klavier begeisterten die anwesenden Konzertbesucher mit ihrem außergewöhnlichen Können. Unglaublich, dass man ein Konzert dieser Qualität im oberen Gailtal erleben darf.

Unter den begeisterten Konzertbesucher waren auch die Hauptsponsorin der Veranstaltung Magarete Pulferer, die bekannte Künstlerin Herta Hofer und die Obfrau des Kulturvereins Mauthen Ilse Durchner.