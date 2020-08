Mit dem Schwerpunkt „Reduktion“ hat das Weissensse Klassik Festival Team heuer auf die richtige Karte gesetzt.

WEISSENSEE (jost). Der Programmpunkt „Lautloses Konzert“ ließ am zweiten Veranstaltungstag des heurigen Weissensee Klassik Festivals vorerst deutlich und etwas verunsichert aufhorchen. Doch das Konzert-Konzept war überaus gelungen auf die Bedürfnisse der „Corona-Zeit“ maßgeschneidert.

Auf den ersten Blick erschien ein klassischer Flügel auf der hoch über dem Weissensee malerisch gelegenen Naggler-Alm befremdend. Schlussendlich erlebte das Publikum aber beim vormittägigen „Silent Concert“ mit der souveränen Pianistin Sabina Hasanova einen wirklich klassischen Hochgenuss perfekt gelungen über makellose Kopfhörer-Technologie.

Großartiger Neben-Effekt: die allgemeine Alm-Geräuschkulisse durch Gastronomie-Betrieb, Wanderer, Radfahrer, spielende Kinder oder auch durch Weidevieh usw. störte zufolge der Kopfhörer-Verwendung den Musik-Genuss in keinster Weise.

Festival-Intendant Christian Knaller und Schwager Christoph Zimper als musikalischer Leiter zeigten sich sehr erfreut über das gelungene „Experiment“, das durch optimales Spätsommer-Bergwetter noch zusätzlich aufgewertet wurde.

Klassik ausserhalb bekannter Konzert-Säle, das ist es, was sich die Veranstalter des Festivals von Anfang an vorgenommen haben – und es gelingt großartig.

Mit dem Mountainbike auf die Alm geradelt und neugierig unter das Klassik-Publikum gemischt hat sich u.a. auch Matthias Ortner, Chef der bekannten Kärntner Austropop-Gruppe „Matakustix“.