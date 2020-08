Gleich drei Bienenhütten in einer Nacht zerstörte vor wenigen Tagen ein Bär im Gailtal.



DELLACH/EGG. Ein Braunbär war in der Nacht zum 15. August im Raum Dellach/Egg unterwegs und zerstörte im Zuge dieser nächtlichen Tour drei Bienenhütten. Die WOCHE Gailtal war am nächsten Tag bei einem Lokalaugenschein gemeinsam mit den betroffenen Imkern und Experten dabei.



Keine Scheu



Roman Kirnbauer, Wildbiologe und Amtssachverständiger der Kärntner Landesregierung, und Wolfgang Fercher, Obmann der Jagdgesellschaft Egg, besichtigten die zerstörten Bienenhütten und Bienenstöcke von Stefan Simschitz und Josef Novak in Mellweg sowie jene von Valentin Brugger in Latschach, direkt an der Nampolacher Gailbrücke. Novaks Bienenhütte steht in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus. Sohn Bernhard hörte um etwa drei Uhr früh Geräusche. Deutliche Spuren im Gras führten den Hang hinunter Richtung Gail.

Bei Valentin Brugger zerlegte der Bär mehrere Zuchtkästen mit den Reinzucht-Königinnen für die Carnica-Bienen zerlegt: „Ich wollte die Kästen demnächst zur Belegstelle auf die untere Valentin-Alm im Plöckengebiet bringen, doch die mühevolle Aufzucht-Arbeit ist nun zerstört.“

DNA-Spuren



Roman Kirnbauer sammelte DNA-Spuren vom Bär, das sind hauptsächlich Haare und Haarwurzeln. „Diese werden nach Wien zur genetischen Analyse weitergeleitet. Der Bär kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Slowenien. Es könnte auch der Gleiche sein, der auf den Almen im Oisternig- und Poludnig-Gebiet ständig Schafe reißt. Der Bär interessiert sich nicht primär für den Honig, sondern für die stark eiweißhaltige Brut. Jetzt ist eine günstige Zeit dafür, weil die Bienen noch brüten", erklärt Kirnbauer.

Jagd-Obmann Wolfgang Fercher ersucht geschädigte Landwirte, Bienenzüchter und Imker, sich sofort bei ihm zu melden. Er ist dann auch bei den Formalitäten für Schadenersatz-Zahlungen behilflich. Sein Ratschlag: „Baustellen-Gitter mit einer Mindesthöhe von 1,80 Metern als Schutzzäune rund um die Bienenhütten aufstellen. Die Kosten übernimmt die Jägerschaft, sie werden auch gefördert.“