Candlelight Shopping belebt Kötschach

KÖTSCHACH (luta). Was als late night shopping in den großen Einkaufszentren in Salzburg, Wien und Klagenfurt längst Standard ist, gibt es nun auch in Kötschach. Gerlinde Salcher von Naturkosmetik Salcher, Johanna Kepold von der Geschenke Oase und Helga Pizzato vom S’Biachakastl veranstalteten ein Einkaufserlebnis der besonderen Art.



Flanieren und Gustieren im Ortszentrum

Schöne abendliche Atmosphäre, ein zur Fußgängerzone verwandelter Ortskern - so kam beim flanieren fast südliches Flair auf. Die Geschäfte mit den beleuchteten Schaufensten sowie den offenen Türen luden die Gäste zum Stöbern und Gustieren ein. Erschöpft vom vielen Shoppen? Kein Problem - das Sto & Enjoy servierte kühle Drinks und man konnte dabei den coolen Klängen vom bekannten Saxophonisten Hubert Waldner lauschen.

Gratulation zu dieser gelungenen Veranstaltung. Es ist schön zu sehen, was Eigeninitiativen alles bewegen können. Wer diesen Termin verpasst hat braucht sich nicht zu grämen. Die Initiatoren überlegen bereits das Candlelight Shopping im September zu wiederholen.