Ein goldener Stein, der wandert und erzählt? Ja, den gibt es seit einigen Tagen in Oberkärnten!

Der Schmuck- und Aktionskünstler und Bildhauer Johannes Angerbauer-Goldhoff ist langjähriger Feriengast der Region Hermagor, Gitschtal und Weißensee. Die landschaftliche Schönheit und Vielfalt inspirierte ihn zu einem Land Art-Zyklus im Gitsch- und Gailtal und schließlich am Weißensee. Die sechs 'Gold Sitz Steine' des Künstlers sind an landschaftlich und historisch bedeutsamen Plätzen im Gitschtal, Gailtal und am Weißensee zu finden.

Der Wander Gold Stein

Der siebente 'Gold Stein' tanzt aus der Reihe. Er ist im Verhältnis zu seinen sechs großen Brüdern ein Winzling und wandert. Seine Verwandlung vom gewöhnlichen dunkelgrauen Stein zum künstlerisch mit 23karätigem Blattgold und einem klaren Amethyst (eine Bezugnahme zu´r historischen Waldglasherstellung in Tscherniheim) versehenen "sozialen" Gold Stein erfolgte Ende Juli im Heimatort des Künstlers, in Steyr, Oberösterreich. Am Bodenalmkirchtag, der am 9. August 2020 zelebriert wurde, sollte sein noch etwas schüchterner erster öffentlicher Auftritt erfolgen.

Debüt in Tscherniheim und beim Almkirchtagsfest

Zuerst erstrahlte der 'Wander Gold Stein' auf der Almwiese unterhalb vom Tscherniheim-Kirchlein in seinem neuen Glanz und trat in neugierigen Kontakt mit einem Wandermarkierungs-Stein. Auch dem alten Glasschmelzofen, der bei Ausgrabungen freigelegt worden war, stattete er einen respektvollen Besuch ab und inspizierte keck den Tscherniheimer Bach. In einem Rucksack verborgen, nahm er unbemerkt an der Kirchtagsmesse teil und zog zum Almgasthaus mit der Käserei weiter. Dort durfte er wieder ans Tageslicht und fühlte sich wohl.

Die Kirchtagsgäste nahmen unterschiedlich Notiz von ihm. Einer der hübschen Kellnerinnen entlockte er ein liebes Lächeln. Zu vorgerückter Stunde kam die Kirchtagsmusik an den Tisch. Die frohen Klänge eichten den Stein endgültig auf seine neue Destination.

Wie so mancher andere Kirchtagsteilnehmer erfrischte sich der Wander Gold Stein nach altem Brauch anschließend an die Feierlichkeiten an den malerischen Gestaden des Weißensees. Er genoss ein Plätzchen, das sich unweit vom Lageplatz seines großen Bruders befindet, der 'Denk Gold Stein' genannt wird.

Als 'Work in progress' soll der 'Wander Gold Stein' künftig am Kulturleben erzählend und dokumentierend teilnehmen.