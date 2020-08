Am gestrigen Dienstag wurden die 13. Greifvogel-Wochen im Naturpark Dobratsch eröffnet. Bis 30. August informieren Naturpark-Ranger über das Phänomen der über 5.000 Greifvögel, die bis Ende August den Dobratsch Richtung Süden überfliegen.



DOBRATSCH. Die Greifvogel-Wochen im Naturpark Dobratsch bieten Natur-Erlebnisse der besonderen Art. Am „Sky Walk“ können Besucher bis 30. August unter Anleitung der Naturpark-Ranger mit einem Fernglas so imposante Tiere wie Adler oder Bussarde dabei beobachten, wie sie sich auf ihre Reise Richtung Süden begeben. Bis Ende August werden dies erfahrungsgemäß 5.000 Greifvögel tun.

Vogelarten erheben



Am gestrigen Dienstag fand die Eröffnung der Greifvogel-Wochen im wissenschaftlichen Camp von „Birdlife Kärnten“ statt. Hier erfolgt die genaue Zählung aller Vögel, die von Mitte bis Ende August das untere Gailtal überfliegen. Campleiter ist, wie bereits in den vergangenen Jahren, David Nayer. Ihn unterstützt erstmals der ehemalige Naturpark-Praktikant und nunmehrige begeisterte Ornithologe Philipp Rauscher. Er nimmt beim „Sky Walk“ die Detailerhebung der Vogelarten vor.

Die Eröffnung in Oberstossau nahmen die Bürgermeister Erich Kessler (Arnoldstein) und Christian Hecher (Bad Bleiberg) sowie Vizebürgermeister Michael Schnabl (Hohenthurn) vor.