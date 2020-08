Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen organisierte fünf Wochen lang eine Sommerbetreuung. Zwei Pädagoginnen kümmerten sich um die Kinder.



KÖTSCHACH-MAUTHEN. Auch heuer organisierte die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen um die zuständige Vizebürgermeisterin Irmgard Hörmann in Kooperation mit der Kindernest GmbH eine Sommerbetreuung. Zwei junge Pädagoginnen betreuten die Kinder fünf Wochen lang und sorgten für ein abwechslungsreiches Programm.

Trainer stellten Sportarten vor



Je nach Wetterlage wurde in den Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Kötschach gespielt, gebastelt, gekocht und im Turnsaal geturnt. Außerdem unternahmen die Pädagoginnen mit den Kindern Ausflüge. Gemeinsam mit dem OSK Kötschach-Mauthen wurde auch eine Sportwoche, in der die Kinder mit ausgebildeten Trainern verschiedene Sportarten kennenlernen konnten, abgehalten. Im Falle einer Ganztagsbetreuung sorgte die Küche der „Thurner-Säge“ für ein schmackhaftes Mittagessen.