Trotz der aktuellen Situation rund um Corona beschloss die Faschingsgilde Kötschach-Mauthen, Prinzenpaare zu ernennen und in einem Online-Meeting vorzustellen.

KÖTSCHACH-MAUTHEN. Covid-19 beeinträchtigt die kommende Faschingssaison erheblich. Planungen sind nahezu unmöglich. Die Faschingsgilde Kötschach-Mauthen beschloss, ihre Sitzungen im Jahr 2021 auszusetzen und erst 2022 wieder auf die Bühne zu gehen. Trotzdem ließ es sich die Gilde nicht nehmen, Prinzenpaare zu ernennen und diese online in einem Meeting vorzustellen.

Das Prinzenpaar

Das erwachsene Prinzenpaar besteht aus Prinz Kevin I. (Kevin Zani, 24 Jahre) und seiner Prinzessin Christin I. (Christin Kircher, 26 Jahre). Kevin Zani ist gebürtiger Mailänder und wurde über seine Stiefmutter auf die Gegend aufmerksam. Seit einigen Jahren betreibt er erfolgreich die Eisdiele in Kötschach. Nicht nur als Faschingsprinzessin ist Christin Kircher an der Seite von Kevin, die gebürtige Weidenburgerin ist auch im wahren Leben seine Partnerin. Gemeinsam haben sie zwei Kinder.

Das Kinderprinzenpaar

Prinz Jannek I. (Jannek Aineter, 11 Jahre) und Prinzessin Johanna I. (Johanna Zojer, 11 Jahre) bilden das Kinderprinzenpaar. Als Sohn einer ehemaligen Prinzessin und eines aktiven Akteurs ist Aineter bereits von Geburt an mit Faschingsgenen ausgestattet. Er besucht die Musikmittelschule in Kötschach, sportelt für sein Leben gerne, ist ausgezeichneter Radfahrer und Bogenschütze. Johanna Zojer stammt von der Plon und ist die Tochter eines aktiven Akteurs der Gilde. Sie besucht ebenfalls die Musikmittelschule in Kötschach und tanzt seit zwei Jahren in der Kindergarde, ist eine talentierte Bogenschützin und hat ein liebevolles Händchen für die Tiere des heimatlichen Bauernhofs.

Spontane Aktionen

Aufgrund der Corona-Situation entschied die Faschingsgilde Kötschach-Mauthen, die Sitzungen in dieser Saison ausfallen zu lassen und erst 2022 wieder auf die Bühne zurückzukehren. Unter Mithilfe aller Mitglieder ist dennoch geplant, einige spontane Aktionen im Fasching zu organisieren. Auch die Faschingszeitung wird erscheinen und voll lustiger Beiträge über das Geschehen in und um Kötschach-Mauthen sowie das Gailtal sein.