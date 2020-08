Lydia Wutti aus Hermagor darf sich über zwei Übernachtungen am Faaker See freuen. Sie ging als Siegerin aus dem Gewinnspiel des offiziellen Landesmagazins hervor.



HERMAGOR. Über zwei Übernachtungen für zwei Personen im Inselhotel Faaker See darf sich Lydia Wutti aus Hermagor freuen. Sie gewann diesen Kurzurlaub beim Gewinnspiel des offiziellen Landesmagazins. Landeshauptmann Peter Kaiser, Inselhotel-Direktor Erich Gumpitsch und „Kärnten Magazin“-Chefredakteur Gerd Kurath gratulierten und überreichten den Gutschein stellvertretend an ihren Neffen Dannie Wutti. Die nächste Ausgabe des „Kärnten Magazin“ geht Ende September an die Haushalte.