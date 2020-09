Prominent besetzte Spatenstichfeier für Hochwasserschutz-Baumaßnahmen an der Gössering.

HERMAGOR. Vergangene Woche fand der offizielle Spatenstich für das Projekt „Hochwasserschutz an der Gössering“ statt. Im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger, den Landesräten Daniel Fellner und Martin Gruber sowie (Corona-bedingt) eingeschränkt geladenen Ehrengästen wurde umfassend über das Gesamt-Projekt informiert. Bereits in der Vergangenheit gab es Hochwasserkatastrophen, zuletzt 2018, wo zahlreiche Gewässer über die Ufer traten und immense Schäden anrichteten. „Genau aus diesem Grund muss in den Hochwasserschutz investiert werden. Es geht um die zukünftige Entwicklung der Region, vor allem aber um den Schutz der Bevölkerung“, betonte Bürgermeister Siegfried Ronacher.

"Hochwasserschäden können nie gänzlich vermieden werden, das haben die Unwetter der letzten Wochen in Kärnten wieder deutlich gemacht. Mit den Maßnahmen eines modernen Hochwasserschutzes können wir aber gezielt vorsorgen und Risiken deutlich reduzieren“, ergänzte die zuständige Ministerin Köstinger.

Die Projekt-Kosten



Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen 2,9 Millionen Euro. Dieser soll bis Dezember 2022 fertiggestellt sein. Parallel dazu laufen die Detail-Planungen für das Rückhaltebecken im Gitschtal (Bauabschnitt zwei). Bürgermeister Christian Müller: „Ich bin laufend intensiv bemüht, mit allen betroffenen Grundeigentümern persönliche und einvernehmliche Gespräche zu führen, um den vorgegebenen Bauzeitplan bestmöglich einzuhalten.“

Die Gesamtkosten für alle drei Bauabschnitte belaufen sich auf etwa 13 Millionen Euro, wobei allein für das Rückhaltebecken 7 Millionen Euro budgetiert sind und 6 Millionen Euro für alle sonstigen und linearen Baumaßnahmen.

ZUR SACHE

Bauabschnitt eins: Die Gefahrenzonen-Planung für den Gösseringbach wurde in den Jahren 2007 bis 2009 durchgeführt und führte zum Ergebnis, dass wesentliche Teile der angrenzenden Siedlungen durch Hochwässer gefährdet sind. Neben der Stadt Hermagor sind es auch die Ortschaften Weißbriach, St. Lorenzen und Jadersdorf in der Gemeinde Gitschtal. Der Bauabschnitt eins beinhaltet die Errichtung von Schutzmauern und Schutzdämmen. Es werden neue gebaut oder vorhandene erhöht. Eine Ausweitung der Gössering auf einer Länge von rund 470 Metern wird durchgeführt. Zudem werden zwei Wildholzrechen eine Verklausung im Unterlauf der Brücken verhindern. Der Bau eines neuen Durchlasses am Priessenegger Bach finalisiert die Maßnahmen des ersten Bauabschnittes, der im Jahr 2022 fertiggestellt sein soll (2,9 Millionen Euro).