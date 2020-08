Das Feriendorf Schönleitn in Oberaichwald am Faaker See ist nun mit CO2-neutraler Wärme versorgt. Für die Umsetzung sorgte das Unternehmen REG-Bioenergie aus Hermagor.



HERMAGOR. Im Feriendorf Schönleitn in Oberaichwald am Faaker See wurde der nicht mehr zeitgemäße Ölkessel durch drei Pelletskessel getauscht, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die alten Öllagerräume wurden zu Pelletslager- und Heizraum umfunktioniert. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde auch das dorfinterne, 40-jährige und mittlerweile kaputte Nahwärmenetz saniert und die Solaranlage auf 160 Quadratmeter erweitert. Diese ist auf drei Dächer verteilt.

Firmenbesuch in Hermagor



Bei diesem Projekt war Kompetenz aus dem Gailtal gefragt: Die Umsetzung erfolgte durch das Unternehmen REG-Bioenergie aus Hermagor. Die Energie- und Klimaschutz-Referentin des Landes Kärnten, Landesrätin Sara Schaar (SPÖ), unterstützt diesen aktiven Beitrag zur klimafreundlichen Energienutzung mit einer Förderung. „So können jährlich etwa 35.000 Liter Heizöl durch erneuerbare Energieträger ersetzt und rund hundert Tonnen CO2 eingespart werden“, erläuterte Schaar bei einem Firmenbesuch in Hermagor.

Alternativ-Energieförderung



Der Landesrätin ist es ein großes Anliegen, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen beim Umstieg auf erneuerbare Energien zu unterstützen: „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz und sind gleichzeitig Vorbilder – das bringt wiederum andere Betriebe und Einrichtungen auf die Idee, es ihnen gleich zu tun und ebenfalls um eine Alternativ-Energieförderung anzusuchen.“