Kunstinteressierte Kurgäste kamen nun im Optimamed Gesundheitsresort Weißbriach auf ihre Kosten. Da kreative Tätigkeiten das Wohlbefinden fördern, fand im Kurhotel erstmals ein Malworkhop statt.



WEISSBRIACH. Die Kurgäste lernten bei dem Malkurs allerlei Techniken, wie sie mit Kohlefarben und Stiften verschiedener Härtegrade kunstvolle Gemälde erschaffen konnten. Die Teilnehmer bewiesen Talent. Doch unabhängig davon haben Malen und Zeichnen viele positive Effekte auf die Gesundheit, berichtet die Leiterin des Optimamed Gesundheitsresorts Weißbriach Monika Truppe: "Das Pinselschwingen beruhigt, stärkt das Gehirn, lindert Stress und fördert zudem die motorischen Fähigkeiten. Durch die Konzentration werden Einflüsse und Stressfaktoren von außen ausgeblendet, daher sagen manche dem Malen ähnliche Wirkungen wie der Meditation nach."

Abwechslung im Kuralltag

Neben den gesundheitsfördernden Aspekten brachte der Malkurs darüber hinaus eine willkommene Abwechslung in den Kuralltag. Am kreativen Workshop nahm auch Hobby-Künstlerin Liselotte Kalcher-Oberegger teil. Sie genoss die künstlerischen Nachmittage im Gesundheitsresort: "Der Zeichenworkshop war einfach spitze. Der Kurs war interessant, anstrengend, aber auch lustig. Ich habe sehr viel gelernt und freue mich, dass dabei ein so tolles Ergebnis entstanden ist.“

Das Optimamed Gesundheitsresort Weißbriach liegt in der Nähe von Weißensee und Nassfeld im Kärntner Gitschtal. Angeboten werden Therapien für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Stoffwechselerkrankungen, Gefäßerkrankungen und auch für sämtliche Hauterkrankungen.