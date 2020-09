Wie schön die Nationalpark Region Mallnitz ist, konnten die Besucher des Familienfestes der Kärntner Familienkarte erleben.

MALLNITZ (jost). Das Jugendreferat des Landes Kärnten lud am Sonntag, 6. September, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mallnitz und den Naturfreunden zum „Nationalpark-Familienfest der Kärntner Familienkarte“ nach Mallnitz, präsentiert von der WOCHE Kärnten als Medienpartner.

Und das bei freiem Eintritt - die Kärntner Familienkarte machte es möglich.

Nach ausgiebigem Woche-Frühstück am Dorfplatz machten sich Naturliebhaber und Wanderer auf die drei zur Auswahl stehenden Themen-Wege, um sowohl im Seebach- als auch im Tauerntal und im Besucherzentrum bei verschiedenen Stationen allerhand Spannendes zu erfahren, zu erspüren und zu erleben.

Kärntner Familien haben seit nunmehr drei Jahren die Möglichkeit, zum Nulltarif die Kärntner Familienkarte zu beantragen, die für ihre Besitzer zahlreiche Vorteile und Vergünstigungen bietet.

Engagiert dabei auch Landesrätin Sara Schaar, Bürgermeister Günther Novak,Alfred Wrulich und Ingeburg Podgornig vom Jugendreferat, Nationalpark-Ranger Hans Keuschnig mit Kollegen Christian Steiner und Konrad Mariacher, Woche-Geschäftsführer Markus Galli u.v.a.m.