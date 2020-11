Die touristische Wiederbelebung des Presseggersee-Südufers steht unmittelbar vor der Realisierung.

PRESSEGGER SEE. Schon seit Jahren schwächelt das touristische Angebot direkt am Südufer des Pressegger Sees. Doch jetzt setzt ein deutscher Immobilien-Entwickler wertvolle Schritte in eine positive Zukunft.

Qualitäts-Appartements



Mit dem Erwerb des etwa 20.000 Quadratmeter großen Ex-Oberhofer-Areals mit Hanglage am Südost-Ufer der „Gailtaler Badewanne“ schuf der Investor SNI Immobilien aus München die Basis, dort die europaweit erste digitale Appartement-Anlage mit touristischer Nutzung zu bauen. Die WOCHE Gailtal traf sich mit Projektleiter Albert Schöberl an Ort und Stelle zu einem Informationsgespräch.

Demnach werden insgesamt neun mehrgeschossige Appartement-Baukörper mit wahlweise zwei oder drei Zimmern gebaut. Die Größen der Premium-Wohn-Einheiten bewegen sich zwischen 50 und 110 Quadratmetern. In Summe ergibt das etwa 300 Betten. Die Zufahrt zu den Tiefgaragen erfolgt über die bestehende Straße zum Strandbad Passriach, das wie bisher bestehen bleibt.

Schöberl: „Wir sind mit allen Verträgen und Formalitäten gerade im Finale: Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr starten. Läuft alles optimal, könnten die Arbeiten bis Herbst 2022 fertig sein, so dass wir die Inbetriebnahme zur Winter-Saison 2022/23 planen.“

Ökologie und Digitalisierung



Der Investor setzt auf Qualität, Ökologie und Digitalisierung „Individualisierung liegt im Trend und lässt eine hervorragende Ganz-Jahres-Auslastung erwarten. Dabei bilden Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Service und Digitalisierung besondere Schwerpunkte.

Es gibt keine Kategorisierung und kein starres Konzept. Stattdessen werden individuelle Übernachtungen mit bedarfsgerechten und optionalen Services angeboten. Vor Ort ist mit etwa sechs bis acht Arbeitsplätzen zu rechnen. Bestimmte Arbeiten sollen möglichst mit Dienstleistern aus der Region beauftragt werden.“

Beheiztes See-Bad



Die ansprechende Architektur wird in ökologischer Holzbauweise umgesetzt. Ein integrierter Solar-Park sorgt für autarke Energieversorgung, wobei die Haustechnik sehr energiesparend, etwa mit Infrarot-Heizungen, auskommt. Im Hauptgebäude an der obersten Hang-Etage, neben der Passriacher Landesstraße, befindet sich ein Dorf-Laden mit Cafeteria. Ein Aushängeschild soll das beheizte See-Bad werden. Im Bereich der jetzt noch bestehenden alten Kabinengebäude sind Sauna-Anlagen für vier bis sechs Personen geplant.

ZUR SACHE

Bürgermeister Siegfried Ronacher: „Es ist sehr erfreulich, dass Baumaßnahmen auf der Südseite des Pressegger sees erfolgen und somit ein momentan optisch nicht sehr anspruchsvolles Objekt neu errichtet wird. Ökologische Holzbauweise in überaus ansprechender Architektur und ein integrierter Solar Park mit autarker Energieversorgung spiegeln eine fortschrittlich klimafreundliche Bauweise wider.“