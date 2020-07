Gemeindevertreter und Wegobmann einigten sich darauf, Radstrecke vorerst für ein Jahr wieder zu öffnen. Rad- und Mountainbike-Fahrer sind aufgerufen, die Verhaltensregeln einzuhalten.



KÖTSCHACH-MAUTHEN. Nachdem das Verhalten vieler Radfahrer nicht mehr tragbar war, entschloss sich die Weggenossenschaft Plon/Buchach dazu, die Radstrecke zu schließen. „Bei allen Mountainbike-Strecken in der Gemeinde Kötschach-Mauthen handelt es sich um Privatbesitz. Das ist bei der Benutzung auch zu respektieren“, ruft Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) in Erinnerung. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten zu vermelden: Zoppoth, Vizebürgermeister Christoph Zebedin (ÖVP) und Walter Zojer, Wegobmann der Bringungsgemeinschaft Plon/Buchach, einigten sich darauf, die betroffenen Abschnitte unter Rahmenbedingungen ab heute für ein Jahr wieder zu öffnen.

Die Verhaltensregeln im Überblick



Diese Bedingungen zusammengefasst: Die Gemeinde hat die Radstrecke deutlich zu kennzeichnen (Verhaltensregeln und Benutzungszeiten). Die Wegbewirtschafter bringen Gefahrentafeln (forstliches Sperrgebiet, vorübergehende Sperren) an. Die Radfahrer und Mountainbiker haben auf Tiere (Weidevieh), Fußgänger und Arbeitsgeräte (Forststraßen) Rücksicht zu nehmen. Außerdem sind die gekennzeichnete Strecke und die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Die Benutzungszeiten sind vom 1. Mai bis 31. August (9 bis 19 Uhr) und von 1. September bis 31. Oktober (9 bis 17 Uhr) festgelegt.

Freiwillige Öffnung durch die Grundbesitzer



Wegobmann Zojer redet den Benutzern ins Gewissen: „Forststraßen sind Betriebsflächen und Arbeitsplätze. Für die Grundbesitzer bedeutet die Öffnung von Radstrecken freiwillige Einschränkung und Rücksichtnahme auf eigenem Grund und Boden, damit viele ihren Sport ausüben können. Wer würde dies noch auf seinem Privatgrund zulassen?“

Respekt vor der Natur



Bürgermeister Zoppoth bringt für die Grundbesitzer Verständnis auf: „Die Wegsperre war wegen der Vorfälle nachvollziehbar. Wir sind froh, dass wir nun einen Lösung anbieten können.“ Das Gemeindeoberhaupt richtet seinen Appell an alle Freizeit-Sportler, sich an die Vorgaben und Bedingungen zu halten. Vizebürgermeister Zebedin fügt hinzu: „Durch Respekt vor der Natur und Einhaltung der Verhaltensregeln kann jeder seinen Teil dazu beitragen, dass Radfahren in den Bergen möglich bleibt.“