Nach 13 Jahren in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen wird Pfarrer Krzysztof Nowodczynski ab 1. September in Ybbs an der Donau tätig sein.



KÖTSCHACH-MAUTHEN. Am vergangenen Sonntag verabschiedeten sich die Pfarren Kötschach und Mauthen mit zahlreichen Vereinen von Krzysztof Nowodczynski. Der Pfarrer und Provisor war 13 Jahre lang in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen tätig. Bei der Verabschiedung dankten sowohl Bürgermeister Josef Zoppoth, als auch die Obfrauen der Pfarrgemeinderäte Mauthen und Kötschach, Sissy Sonnleitner und Elfriede Kanzian, ihrem Pfarrer für die seelsorgerische Arbeit. Sie wünschten ihm alles Gute für seine neue Aufgabe als Stadtpfarrer von Ybbs an der Donau, wo er ab 1. September 2020 tätig sein wird.