Hundegebell erschreckte Schaf. Es flüchtete und lief in den Pressegger See. Urlauber half bei der Rettung.

HERMAGOR. Heute in der Früh war eine 44-jährige Urlauberin aus Ungarn mit ihrem Schäferhund – er war angeleint – am Seerundweg bei Passriach unterwegs. Sie kamen an einer Koppel mit Schafen vorbei. Der Hund begann zu bellen und ein Schaf flüchtete panikartig, schaffte es durch den Zaun und lief in Richtung Pressegger See. Das Schaf landete im Wasser. Ein Kanufahrer, ein 51-jähriger Urlauber aus Wien, hörte die Rufe der Ungarin und bemerkte etwa 100 Meter vom Ufer entfernt das schwimmende Tier. Durch seine Hilfe konnte das Schaf bis ans Ufer gelockt werden. Der Tierhalter übernahm es und brachte es wieder auf die Koppel. Das Schaf blieb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Förolach stand mit sieben Kameraden und einem Fahrzeug im Einsatz.