Patricia und Otmar Krakolinig betreiben in Arnoldstein eine Trafik, in der sie ihren Beitrag zu einem aktiven Vereins- und Kulturleben leisten. Dafür dankte nun Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch im Namen der Marktgemeinde Arnoldstein.



ARNOLDSTEIN. Patricia und Otmar Krakolinig betreiben seit vielen Jahren eine Trafik in Arnoldstein. Nachdem ihnen ihre Heimatgemeinde am Herzen liegt, leisten sie ihren Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Arnoldstein: In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Trafik zu einer inoffiziellen Tourismus- und Kulturinformationsstelle, in der die Kunden stets auf aktuelle Veranstaltungen in der Gemeinde aufmerksam gemacht werden.

Zwei Liegestühle übergeben



Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch ließ es sich in seiner Funktion als Kulturreferent nicht nehmen, gemeinsam mit Kultur- und Tourismus-Sachbearbeiterin Monika Tschofenig-Hebein dem Ehepaar Krakolinig zu danken. Sie übergaben zwei Liegestühle, die nun den Eingangsbereich der Trafik zieren.