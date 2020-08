Ein Blitzschlag beschädigte das Knappenkreuz (Gipfelkreuz) auf dem Dobratsch schwer. Bürgermeister Christian Hecher startet Initiative zur Wiederherstellung.



BAD BLEIBERG. In der Nacht vom 1. auf den 2. August schlug ein Blitz in das Knappenkreuz (Gipfelkreuz) auf dem Dobratsch ein. „Der Blitzeinschlag verursachte großen Schaden“, berichtet Christian Hecher, Bürgermeister der Marktgemeinde Bad Bleiberg, nach einer Besichtigung.

Spendenkonto eingerichtet



Hecher plant in Zusammenarbeit mit den örtlichen Feuerwehren, dem Naturpark Dobratsch, der Kirche und ehrenamtlichen Helfern, das Kreuz wieder instand zu setzen. Deshalb lädt der Bürgermeister am 18. August um 18 Uhr zu einer Zusammenkunft im Knappenhaus Bad Bleiberg, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine Anmeldung per E-Mail (bad-bleiberg@ktn.gde.at oder office@naturparkdobratsch.at) erbeten ist.

Mittlerweile ist auch ein Spendenkonto eingerichtet (AT 34 3949 6009 0141 0539) eingerichtet. Sollten nach der Fertigstellung des Kreuzes finanzielle Mittel übrig bleiben, kommen diese der bergmännischen Kulturpflege in Bad Bleiberg zugute.

ZUR SACHE

Knappenkreuz: Das Gipfelkreuz auf dem Dobratsch wurde 1984 auf Initiative des Bad Bleiberger Bäckermeisters Hans Ebner und mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer wie Johann Isola und Emmerich Gruber errichtet. Das auf 2.166 Metern geschaffene Monument ist der belohnende Anblick für Gipfelstürmer.