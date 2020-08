Ein Hund der Bergrettung spürte gestern den Leichnam eines seit vergangenem Dienstag vermissten Urlaubers aus Deutschland (64) auf.



HERMAGOR. Am vergangenen Dienstag wandte sich eine 58-jährige Urlauberin aus Deutschland um 22.05 Uhr an die Polizei: Sie gab an, dass ihr 64-jähriger Gatte um 14.15 Uhr vom Guggenberg zu einer Wanderung zum Urlaubsquartier in Mitschig aufgebrochen, bis dato jedoch nicht angekommen war. Noch in der Nacht startete eine Suchaktion, die bis gestrigen Donnerstag erfolglos blieb.

Ausgerutscht und gestürzt



Seit gestern um 9.21 Uhr ist es traurige Gewissheit: Ein Hund der Bergrettung spürte den Vermissten im unwegsamen und steilen Gelände des sogenannten Kilzergrabens am Guggenberg leblos auf. Der 64-Jährige folgte offensichtlich einem talwärts führenden Wald- und Wiesenweg, der jedoch nach rund 700 Metern endet. Beim Versuch entlang des Kilzergrabens weiter talwärts abzusteigen, dürfte er ausgerutscht und rund dreißig Meter in ein Bachbett gestürzt sein. Alpinpolizei und Bergrettung bargen seinen Leichnam. 128 Personen hatten sich im Sucheinsatz befunden.