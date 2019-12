Kooperation der HLW Hermagor mit der Wirtschaftskammer wird erfreulich gut angenommen.

HERMAGOR (jost). An etwa 30 Schülerinnen und Schülern der Höheren Lehranstalt sowie der Fachschule für Wirtscharftliche Berufe Hermagor wurden kürzlich Zertifikate über absolvierte Pflichtpraktika in Kärnten überreicht.

Im Rahmen der Feierstunde in der KostBar lobten Wirtschaftskammer-Obmann Hannes Kandolf und Bezirksstellenleiter Werner Plasounig sowie seitens der Schule Fachvorständin Wilma Szöke das Zustandekommen dieser Zusammenarbeit, die voll den Wünschen der heimischen Wirtschaft entspricht.

Über das jeweils acht- bzw. zwölfwöchige Arbeiten in verschiedenen Betrieben der Region war seitens der engagierten Schülerinnen und Schüler auffallend viel Begeisterung zu hören. Grund-Tenor: „...im Zuge des Praktikums beginnt für uns das in der Schule gelehrte theoretische Wissen erst so richtig zu leben, das ist für uns eine überaus wertvolle Möglichkeit der Orientierung vor der endgültigen Berufswahl...“

Wirtschaftskammer-Obmann Hannes Kandolf: „Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass in der Real-Wirtschaft jeder jeden braucht. Das beginnt beim Lehrling und endet bei Top-Managern oder Wissenschaftern. Diese breite Fächerung zustande zu bringen, ist unser erklärtes Ziel.“