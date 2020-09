Para-Radsportler Helmut Jost und Paralympic-Silbermedaillen-Gewinner Wolfgang Dabernig folgten der Einladung von Olympiasieger Franz Klammer.



GAILTAL. Auf Einladung von Franz Klammer nahmen die beiden Para-Radsportler Helmut Jost und Paralympic-Silbermedaillen-Gewinner Wolfgang Dabernig aus dem Gailtal an der diesjährigen „18. Tour de Franz“ teil. Für Jost war es eine große Herausforderung und gewaltige Leistung, die 85 Kilometer lange Ausfahrt (424 Höhenmeter) mit seinem Handbike zu bewältigen. Er möchte künftig in den Para-Radsport als Handbiker voll einsteigen.

Spenden-Ergebnis: 36.850 Euro



Rund hundert seiner Freunde folgten der Einladung von Olympiasieger Klammer zur heurigen Ausfahrt. Die Strecke führte von der Brauerei in Hirt über Althofen in das Gurktal bis nach Weitensfeld, wieder nach Hirt, weiter nach Friesach und zurück in das Ziel zur Brauerei in Hirt. „Es war ein tolles Erlebnis, bei der heurigen Tour de Franz dabei gewesen zu sein“, erzählt Dabernig. Er lernte unter anderem Daniela Schuster, Tiefschnee-Weltmeisterin von 1999 und 2002, kennen. Beim abendlichen Abschluss wurden die Teilnehmer im Braukeller der Brauerei Hirt kulinarisch verwöhnt. Bei der Tombola und der abschließenden Versteigerung wurde ein Spenden-Ergebnis in Höhe von 36.850 Euro für wohltätige Zwecke erzielt.