Die Gemeinden Feistritz/Gail und Kirchbach planen schon für das kommende Jahr.

FEISTRITZ/GAIL, KIRCHBACH. In den vergangenen zwei Jahren investierte die Gemeinde Kirchbach 2,5 Millionen bzw. 200.000 Euro in die Aufräumarbeiten der Unwetterschäden vom Oktober 2018 bzw. November 2019. Auch das Kinderbecken im Freibad Kirchbach wurde dieses Jahr saniert. Zusätzlich wurden rund 80.000 Euro für Asphaltierungs- und Sanierungsarbeiten der Gemeindestraßen aufgewendet.

Gewerbegebiet wird errichtet

Bürgermeister Hermann Jantschgi verrät der WOCHE Gailtal die Pläne für das kommende Jahr. So soll in der Ortschaft Waidegg ein Gewerbegebiet errichtet werden. "Dafür haben sich bereits Betriebe zusammengetan und die Vorbereitungen laufen bereits", erklärt der Bürgermeister. Zusätzlich wird an der Errichtung eines Glasfasernetzes gearbeitet. Der Kirchbacher Bürgermeister ist auch im kommenden Jahr bemüht mit seinem Team im Gemeinderat und Marktgemeindeamt die anfallenden Aufgaben und Herausforderungen im Sinne der Bürger zu erledigen. Auch der Erhalt der Infrastruktur hat für Jantschgi große Priorität: "Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Lebensqualität in unserer schönen Region zu erhalten."

Jährliche Vereinsförderung

Vereine leisten einen großen Beitrag zum Erhalt der Kultur und Lebensqualität in der Region. "Dank der zahlreichen Vereine kann ein abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot, das unsere Region aufwertet, erstellt werden", sagt Jantschi. Daher gewährt die Gemeinde Kirchbach eine jährliche Vereinsförderung.

Neues Bewegungszentrum

In Feistritz/Gail hingegen wurde 2019 die Beschneiungsanlage „Hrastlift“ modernisiert und die Erweiterung der Piste durch die drei Gemeinden Arnoldstein, Hohenthurn und Feistritz an der Gail abgewickelt. "Das Projekt wurde als Interkommunales Projekt dem Land Kärnten präsentiert und auch so gefördert. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Winterspiele Special Olympics im Jänner 2020 wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen auf dem neuesten Stand gebracht", erwähnt Bürgermeister Dieter Mörtl.

Im ablaufenden Jahr wurde der Bewegungspark neben dem Feuerwehrhaus um 40.000 Euro errichtet. "Somit steht den Kindern und den Eltern ein moderner Sportstätte inklusive Fitnessgeräten zur Verfügung", freut sich Mörtl. Mit dem Bau des geplanten Abfallwirtschaftszentrums (AWZ) in Arnoldstein wurde bereits begonnen. Im Rahmen eines IKZ Projektes mit den Gemeinden Arnoldstein, Hohenthurn und Feistritz an der Gail wird ein modernes Zentrum für die Mülltrennung und Sammlung errichtet.

Ausblick 2020

Im Frühjahr wird das neue Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz an der Gail übergeben. Für die Anschaffung des modernen Fahrzeuges wurden 335.000 Euro investiert. Auch soll im kommenden Jahr die Fertigstellung der Ortsbeleuchtung ausgeschrieben werden. "Ebenso soll mit der Planung und Sanierung des Bauhofes begonnen werden", fährt er fort.

Hochwasserschutz

Die Gemeinde Feistritz investiert auch in die Erhöhung des Hochwasserschutzes: die Verbauung des Feistritzbaches soll saniert werden. Im Laufe des Jahres sind weitere Investitionen in die Ortsbildgestaltung und der Ausbau des ländlichen Wegenetzes geplant.