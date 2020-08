NASSFELD (jost). Der Sportklub Hermagor veranstaltet am 7.und 8.August zu zwei

traditionelle und interessante Radsport-Bewerbe.



Freitag 07.August 2020 –

Rad Classic um die Wulfenia-Trophy.

Straßenrennen für Hobbyfahrer und Lizenzfahrer von Tröpolach auf das Nassfeld.

Start um 17 Uhr bei der Talstation in Tröpolach - Ziel ist der Alpengasthof Plattner.

Streckenlänge ca 11,5 Kilometer, 1.005 Höhenmeter.

Zugelassen sind Straßenräder, Mountainbikes und E-Bikes.

Gewertet wird in fünf Altersklassen, ab Jahrgang 2005 bis Jahrgang 1960 und älter.

Nennungen bis spätestens 6.8.2020 auf http://sportclub-hermagor.at

Die Strecke ist während der Veranstaltung nicht gesperrt; es herrscht Helmpflicht.

Teilnahme auf eigene Gefahr; der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.

Samstag 08.August 2020 –

Mountainbike Challenge und MTB Nachwuchscup.

Cross Country Bewerbe für Kinder und Jugendliche im Zielgelände Tröpolach.

Start in den einzelnen Klassen ab 10 Uhr. Training ab 08:30 möglich.

Distanzen, je nach Altersklasse von 0,2 bis 3,0 Kilometer.

Nennungen bis spätestens 6.8.2020 auf https://my.raceresult.com/149452/